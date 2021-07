Willian Arão no Botafogo: 59 jogos e sete gols marcados - Vitor Silva / SSPress / Botafogo

Publicado 30/07/2021 14:10

Rio - A Justiça determinou que todo o dinheiro que o Botafogo tem a receber do caso envolvendo o volante Willian Arão seja direcionado para pagamento dos salários de jogadores e funcionários do clube. A informação é do jornalista Matheus Mandy.

Isso ocorre depois que a conta que estava reservada para esse fim ficou sem os recursos suficientes para o pagamento da folha salarial do mês de julho, equivalente ao valor R$ 2,2 milhões.

O Botafogo tem um acordo na Justiça do Trabalho com o Sindeclubes (Sindicato dos Empregados em Clubes, Federações e Confederações Esportivas e Atletas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro) para manter os vencimentos em dia com funcionários e atletas do clube.

Ainda de acordo com a publicação, o alvinegro pode em breve voltar a ter problemas com atrasos salariais, já que não há previsão de entrada de verba nos cofres do Botafogo.