TriguinhoReprodução

Publicado 30/07/2021 12:30

Rio - O ex-lateral Triguinho obteve liberação da Justiça para bloquear cerca de R$ 700 mil do Botafogo. O valor é referente a dívidas trabalhistas do período (2008 até 2009) em que esteve no alvinegro. As informações são do jornalista Matheus Mandy.

Como o Botafogo foi excluído do Ato Trabalhista, os credores começaram a ter autorização da Justiça para cobrar as dívidas por meio de bloqueios e penhoras. Com a exclusão do programa, o Botafogo tem sofrido com cobranças por parte de ex-jogadores.



Nos últimos dias foram sete no total: Fábio Ferreira, Jorge Henrique, Antônio Carlos, Scheidt, Everton e Marcelo Cordeiro. A tendência é de que mais bloqueios ocorram breve em favor de outros ex-atletas e membros de comissão técnica.