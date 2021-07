Rafael Navarro e Diego Gonçalves celebram gol na vitória sobre o CSA - Vitor_Silva

Publicado 30/07/2021 16:03

Rio - O Botafogo encaminhou a renovação contratual do atacante Rafael Navarro. Segundo informações do jornalista Thiago Franklin, clube e estafe do atleta estão chagando a um acordo e pequenos detalhes separam a assinatura de um novo vínculo.

Navarro tem vínculo com o Glorioso até dezembro de 2021 e já poderia assinar um pré-contrato com outro clube desde o dia 1º de julho. As conversas se intensificaram nos últimos dias, quando os valores da extensão começaram a ser debatidos.

Com passagens por Fluminense e Atlético-GO, o centroavante chegou ao Botafogo no fim de 2019 para atuar pelo sub-20 na Copa São Paulo de Juniores, mas não foi regularizado a tempo. A afirmação nos profissionais do alvinegro veio esse ano. Rafael Navarro tem quatro gols e quatro assistências na Série B e, na temporada 2021 toda, são cinco gols.