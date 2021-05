Guardiola faz um grande trabalho nesta temporada AFP

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 16:31

Na final e em busca do quarto título de Champions League, Pep Guardiola, do Manchester City, foi apontado como o melhor técnico do mundo em 2021 pela revista inglesa 'FourFourTwo'. A publicação apontou o ranking dos 50 melhores com apenas dois treinadores que trabalham no futebol Sul-Americano: Marcelo Gallardo, do River Plate, e Hernán Crespo, do São Paulo.



Como de costume nessas listas europeias, o domínio é total dos treinadores das principais ligas do continente. Além de Galardo, em 30º, e de Crespo, em 50º por causa do trabalho pelo Defensa Y Justicia (ARG), apenas o espanhol Rafa Benítez não está na Europa (comanda o Dalia Yifang, da China).



Publicidade

No top 10 do ranking, Antonio Conte, da Inter de Milão, ficou em segundo e Diego Simeone, do Atlético de Madrid, em terceiro. A lista dos principais treinadores ainda conta com: Jürgen Klopp (Liverpool ), Julian Nagelsmann (RB Leipzig), Hansi Flick (Bayern de Munique), Thomas Tuchel (Chelsea), Mauricio Pochettino (PSG), Gian Piero Gasperini (Atalanta) e Brendan Rodgers (do Leicester).