Rio - Os Jogos Olímpicos são sempre muito esperados pelos admiradores do mundo esportivo, mas alcança também parte da população que curte o prazer de torcer pela bandeira do Brasil. Não é à toa que a audiência dos canais Globo, que fazem a cobertura de 100 % das participações brasileiras e de outros países envolvidos, disparou na primeira semana do evento realizado em Tóquio.

Na primeira semana de transmissões olímpicas (de 23 a 29 de julho), a cobertura do SporTV alcançou mais de 14,4 milhões de brasileiros. Os 4 canais esportivos dominaram o ranking da TV por assinatura e ocuparam as quatro primeiras colocações no horário nobre (de 18h às 24h). Na audiência do dia inteiro, estão no Top10 (nas três primeiras colocações e na sétima). O SporTV 1 lidera a TV por assinatura ao longo do dia, enquanto o SporTV 2 é o líder nas faixas da tarde e do chamado "prime time".

As transmissões de maior audiência, todas no SporTV 2, foram a prata de Rayssa Leal na final feminina do skate street, com um alcance de mais de 2,1 milhões de pessoas; o jogo entre Brasil x Noruega no handebol masculino; e a disputa do vôlei feminino com a República Dominicana, ambas com mais de 1,3 milhões de pessoas.

No meio digital, o SporTV teve um consumo nove vezes maior (+827%) por assinantes do "Globoplay (plataforma streaming da Globo) + canais ao vivo" na comparação com os primeiros 20 dias de julho.

Na madrugada de sexta para sábado (31), a TV aberta também teve um aumento considerável na audiência. A transmissão do judô por equipes (de 0h56 às 3h09) aumentou em 40% a audiência do horário, tanto no PNT (Painel Nacional das TVs) como em SP, enquanto a disputa da seleção feminina de vôlei contra a Sérvia alavancou em 67% a faixa (4h24 a 6h27), também PNT e SP.

Na manhã de sábado, os destaques foram para a transmissão do futebol masculino, em que o Brasil garantiu a vaga para as semifinais. A audiência da TV Globo mais que dobrou no horário (7h às 8h52). O crescimento foi de 140% no PNT e de 120% em SP. Maior audiência da faixa desde março de 2020 tanto no PNT como em SP. A prova dos 100m rasos feminino, que teve pódio triplo para a Jamaica, também despertou o interesse dos brasileiros. A TV Globo cresceu 83% no horário (9h45 às 9h58) tanto no PNT como em SP. Todos dados prévios.