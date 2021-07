Rayssa Leal conquistou a prata em Tóquio - Breno Barros/rededoesporte.gov.br

Rayssa Leal conquistou a prata em TóquioBreno Barros/rededoesporte.gov.br

Publicado 31/07/2021 15:33

Rio - O skate entrou para o quadro das Olimpíadas e estreou com grandes histórias. O Comitê Olímpico Internacional realizou um levantamento junto com o site Olympedia e confirmou que o pódio com Rayssa Leal no skate street é o mais jovem já registrado na história dos Jogos Olímpicos desde 1896.

Rayssa Leal, de 13 anos, conquistou a medalha de prata na modalidade skate street. A brasileira dividiu o pódio com as japonesas Momiji Nishiya, de 13, e Funa Nakayama, de 16. Sendo assim, a média de idade do pódio é de 14 anos, o mais jovem da história das Olimpíadas.

Publicidade

As médias mais baixas registradas, em todas as modalidades femininas, eram de 15 anos, em competições realizadas na natação e ginástica nas edições de 1972, 1980 e 1992. Em 125 anos de Olimpíadas na era moderna, poucos atletas com menos de 14 anos subiram ao pódio.

Por sua vez, Rayssa Leal é a brasileira mais jovem a subir no pódio. O recorde pertencia à Rosangela Santos, que fez parte da equipe de revezamento dos 4x100m, bronze em Pequim-2008. Na época, Rosangela tinha 17 anos. Antes, os mais jovens tinham 18 anos. Marta, prata em Atenas-2004, era a detentora do recorde anterior.