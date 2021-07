Rafael Navarro comemora gol de empate na estreia da Série B - ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 31/07/2021 14:39

Rio - As conversas avançaram e a renovação contratual entre Rafael Navarro e Botafogo deverá acontecer em breve. O contrato do atacante será estendido até dezembro de 2023. A informação é do site "Torcedores.com".

Navarro ganhou a titularidade no ataque do Botafogo desde que Matheus Babi deixou o clube. O camisa 99 tem contrato até o fim do ano com o glorioso e poderia assinar um pré-contrato com outro time e deixar o alvinegro sem custos.

Recentemente, Navarro foi ventilado em clubes de Europa como Montpellier (França), Braga (Portugal), Trabzonspor (Turquia) e Verona (Itália). Na atual temporada, o atacante tem cinco gols e cinco assistência usando a camisa do Botafogo.