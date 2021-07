Jonathan disputou 17 partidas pelo Botafogo e marcou dois gols em sua primeira passagem pelo clube - VITOR SILVA/BOTAFOGO

Jonathan disputou 17 partidas pelo Botafogo e marcou dois gols em sua primeira passagem pelo clubeVITOR SILVA/BOTAFOGO

Publicado 31/07/2021 13:35

Rio - Anunciado neste sábado como novo reforço do Botafogo, o lateral-esquerdo Jonathan comemorou o seu retorno ao clube após dois anos atuando no futebol espanhol. Em conversa com a "Botafogo TV", canal oficial do alvinegro, o jogador não escondeu a felicidade e já projetou uma grande campanha na Série B.

"Estou de volta, muito feliz em estar aqui com vocês outra vez. Esses dois anos foram foi uma experiência incrível para mim, mas estou muito feliz em voltar ao Botafogo e tenho certeza de que ajudarei muito o clube nesse Brasileiro. Vou dar meu máximo para ajudar o Botafogo e tenho certeza de que faremos um grande ano", afirmou o lateral.

Publicidade

Jonathan chegou ao Botafogo em 2017 em negociação com o Nova Iguaçu-RJ para atuar na categoria sub-20, mas ganhou destaque no primeiro semestre de 2019 na equipe profissional, com dois gols em 17 jogos. Logo quando estourou na equipe de cima, o lateral-esquerdo foi negociado com o Almería-ESP.

"Quando soube da proposta conversei com o Kanu também, ele disse que estaria muito feliz com a minha volta. Fiquei feliz em encontrar todos novamente, estou conhecendo os novos jogadores e sei que será muito importante", revelou Jonathan.

Publicidade

O contrato do atleta com o Alvinegro irá até o meio de 2022, justamente na janela de transferências do futebol europeu. O jogador já realizou atividade no Estádio Nilton Santos e pode ser regularizado pelo Botafogo na próxima semana. Há expectativa para sua estreia acontecer diante da Ponte Preta, no domingo que vem (8), pela 16ª rodada da Série B.