Rebeca Andrade em busca de mais uma medalhaAFP

Publicado 31/07/2021 14:45

Rio - Após a medalha história na dupla feminina do tênis, o Brasil terá neste nono dia grandes possibilidades de medalha. Na natação, Bruno Fratus irá disputar a final dos 50m livre, que já consagrou César Cielo, com o terceiro melhor tempo. Medalha de prata no individual geral, Rebeca Andrade poderá fazer história novamente no salto. Ela irá competir na final do aparelho em que conseguiu a sua melhor nota na final geral. Além deles, o país pode garantir no mínimo o bronze com Hebert Conceição no boxe e também poderá conseguir uma medalha com o superatleta olímpico Robert Scheidt, que disputa a última regata na classe Laser.

NOITE DESTE SÁBADO (Dia 31/07)

19h15 - Hipismo - CCE - Equipes - Com a presença de Carlos Parro, Marcelo Tosi e Rafael Losano

19h45 - Hipismo - CCE - Individual - Com a presença de Marcelo Tosi e Rafael Losano

21h40 - Atletismo - 3000m com obstáculos - Feminino - Com a presença de Simone Ferraz e Tatiane Raquel da Silva

21h50 - Atletismo - Salto em Distância - Feminino - Com a presença de Eliane Martins

22h00 - Vôlei de Praia - Feminino - Ana Patrícia e Rebecca enfrentam as chinesas Wang e X. Y. Xia

22h30 - Natação - Masculino - 50m livre - Final - Com a presença de Bruno Fratus

22h45 - Atletismo - 400m rasos - Masculino - Com a presença de Lucas Carvalho

23h00 - Luta Olímpica - Livre - Feminina - Até 76 Kg - Coma a presença de Aline Silva

MADRUGADA DE DOMINGO (DIA 01/08)

00h05 - Vela - Nacra 17 - Misto - Com a presença de Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino

00h05 - 470 - Feminino - Com a presença de Fernanda Oliveira e Ana Barbachan

00h05 - Vela - 470 - Masculino - Com a presença de Henrique Haddad e Bruno Bethlem

02h30 - Tênis de Mesa - Masculino - Equipes - Com a presença de Hugo Calderano e Gustavo Tsuboi

02h35 - Vela - Laser - Masculino - Com a presença de Robert Scheidt (Regata Final)

03h05 - Vela - Finn - Masculino - Com a presença de Jorge Zarif

05h00 - Vôlei de Praia - Feminino - Aghata e Duda enfrentam as alemãs Ludwig e Kozuch

05h50 - Ginástica - Feminino - Solo - Com a presença de Rebeca Andrade (Final)

MANHÃ DESTE DOMINGO (Dia 01/08)

06h18 - Boxe - Masculino - Peso Médio - Com a presença de Hebert Conceição (Luta que pode garantir o bronze)

07h00 - Atletismo - Masculino - 100m rasos - Com a presença de Paulo André

07h30 - Tênis de Mesa - Equipes - Feminino - Com a presença de equipe brasileira

07h30 - Handebol - Masculino - Brasil enfrenta a Alemanha

09h00 - Atletismo - 400m com barreiras - Masculino - Com as presenças de Alison dos Santos e Márcio Telels