Publicado 30/07/2021 07:58 | Atualizado 30/07/2021 08:21

Japão - A seleção brasileira feminina esbarrou em dois fantasmas e está eliminada dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Após empatar sem gols no tempo normal e na prorrogação, a equipe comandada por Pia perdeu na disputa de pênaltis para o Canadá e deu adeus a chance de medalha na Olimpíada. No Rio, o país havia sido derrotado na semifinal nos pênaltis e perdeu o bronze em um duelo contra o Canadá.

Nos Jogos Olímpicos do Rio, o Brasil perdeu a semifinal exatamente da mesma forma. Após empate por 0 a 0 com a Suécia, a equipe verde e amarela foi derrotada na disputa de pênaltis por 4 a 3.

As duas seleções fizeram um primeiro tempo equilibrado, mas de pouco brilho técnico. Os times alternaram alguns momentos de protagonismo, mas não conseguiram ser efetivos no setor ofensivo. Por conta disso, foram poucas as chances de gol na primeira etapa.

O Brasil teve sua primeira grande oportunidade somente no fim do primeiro tempo. Debinha aproveitou a trapalhada da zagueira Gilles, ficou com a bola e invadiu a área, mas bateu em cima da goleira Labbé. Já as canadenses tiveram a chance de abrir o placar quando Sinclair recebeu livre na área, mas a jogadora canadense dominou mal e a bola ficou com a goleira Bárbara. Com a dificuldade de criação das duas equipes, o placar permaneceu zerado.

Na volta para a segunda etapa, os times passaram a encontrar mais os espaços e o jogo melhorou. O Brasil chegou mais ao ataque, mas a grande chance do início foi do Canadá. Aos 13 minutos, após a falta cobrada da esquerda, Gilles ganhou no alto de Bruna Benites e acertou o travessão de Bárbara.

Apesar do susto, o Brasil não parou de se impor e continuou sendo mais perigoso. A entrada de Ludmila, que foi colocada em campo pela técnica Pia Sundhage no início do segundo tempo, fez com que o Brasil tivesse mais velocidade no setor ofensivo e criasse mais. Porém, a Seleção acabou dando alguns espaços para o contra-ataque do Canadá, que também não soube aproveitar as chances. Sem nenhuma das equipes balançar as redes, a decisão da vaga na semifinal acabou indo para a prorrogação.

Na prorrogação, a partida seguiu disputada. O Brasil deve duas boas chances, com Ludmila e Debinha, mas acabou parando na goleira do Canadá, Labbé. O Canadá buscou o jogo também, mas acabou não criando uma grande oportunidade. A partida seguiu para os pênaltis.

Pênaltis:

Nas cobranças de pênalti, o Brasil até começou bem, com Bárbara pegando a penalidade de Sinclair. No entanto, Andressa Alves e Rafaelle perderam e fizeram a goleira Labbé se consagrar em Tóquio.