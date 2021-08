Jean Lucas - AFP

Publicado 31/07/2021 18:34 | Atualizado 31/07/2021 18:35

Como o Jornal O Dia informou na última sexta-feira , o Monaco tem conversas adiantadas com o Lyon para contratar Jean Lucas, cria das categorias de base do Flamengo, que terá direito a uma parte do valor da operação envolvendo os dois clubes franceses e está ciente que da transação envolvendo o jogador.

Segundo apurou a reportagem com pessoas do Lyon, o time francês entrou em contato com o Flamengo, clube que detém 20% do valor líquido de uma futura venda de Jean Lucas, para comunicar ao clube que a qualquer momento o volante pode ser negociado com o Monaco.

A informação que o Rubro-Negro recebeu é que a operação entre Lyon e Monaco envolvendo Jean Lucas renderá aos cofres do time carioca 2 milhões de euros, um pouco mais de 12 milhões de reais pela cotação atual. Ainda de acordo com apuração do Jornal O Dia, os valores envolvendo a transferência do volante ultrapassam a casa dos 11 milhões de euros, mais de 66 milhões de reais.

ENTENDA A SITUAÇÃO:

Em 2019, quando o Flamengo acertou a venda de Jean Lucas ao Lyon, a diretoria rubro-negra, de olho no futuro e ciente que o jogador iria se desenvolver na Europa, exigiu em contrato que na futura venda do atleta, o time carioca tivesse direito a 20% do valor líquido (sem contar o montante da comissão e percentual de solidariedade) do atleta.

Dito e feito. A estratégia do Flamengo deu certo e, além de faturar com o valor da venda, terá direito a um percentual na saída do jogador para o Monaco. Em 2019, o Lyon desembolsou 8 milhões de euros, cerca de R$ 34,7 milhões à época, mas "apenas" 80% do valor (R$ 27,7 milhões) foi para os cofres do Rubro-Negro. Ou seja, ao todo, juntando as duas operações, o time carioca recebe quase R$ 40 milhões.

O que as pessoas não imaginam é que a transação envolvendo Jean Lucas afeta diretamente ao Flamengo. Como o jogador é da mesma posição que Thiago Mendes, volante que está na mira do Rubro-Negro, o Lyon faz um jogo duro ainda maior para topar negociá-lo com a equipe carioca.

O Flamengo fez proposta ao Lyon para ter Thiago Mendes em condições que não agradaram ao time francês: empréstimo com opção de compra. A diretoria exige que, ao menos, seja empréstimo com obrigação de compra ao término do vínculo.