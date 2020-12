Por O Dia

Publicado 08/12/2020 00:00

O verão deste ano, que começa dia 21, promete ser quente e marcante. É que nasce o espaço de bronzeamento natural e artificial adaptado para plus size, na Zona Oeste carioca. O estabelecimento promete instalações confortáveis com serviços exclusivos a todas as mulheres.

Com o calor e o sol forte, logo vem à mente o bronzeado, características do carioca na alta estação. E quem receia que a pandemia e suas incertezas poderão comprometer o bronzeado, uma alternativa é o bronzeamento natural e artificial, onde o sol nasce realmente para todas.

É o que garante Camila Vargas, enfermeira, que iniciou sua especialização no atendimento de bronzeamento, há cerca de um ano. E, junto de sua amiga e sócia, Regina Santos, resolveram transformar seu espaço num local de representatividade social. Incluindo o público plus size neste atendimento.

A ideia começou quando atenderam uma primeira gordinha. Elas começaram a pensar em como oferecer um serviço com total qualidade para suas clientes, sem nenhum tipo de exclusão. Foi aí que adaptaram o Espaço Fina Flor e, para a alta estação, já podem atender a todas.

O ambiente é simples, mas, possui aquele clima acolhedor, com muito charme. Ao chegar no espaço a cliente preenche uma ficha de anamnese, sendo conduzida ao banho e esfoliação. Depois é feita a montagem do biquíni de fitas, que é confeccionado com ricos detalhes, e inicia-se o bronzeamento, com toda segurança e monitoramento ao sol. Uma música suave de fundo, macas de madeira firmes e espaçosas que recebem todo tipo de mulher. No cardápio de bebidas, sucos com betacaroteno para refrescar e cuidar da cor, com saúde, além de muito papo e também, conforto, para que todas se sintam incluídas. Com a pandemia, os serviços acontecem com agendamento prévio, proporcionado toda exclusividade necessária.

É a primeira vez que as duas montam um negócio próprio. E celebram essa conquista. Para a dupla, não é fácil empreender no Brasil, ainda mais em tempos de pandemia, mas, ambas estão positivas, em dar certo.

Camila conta que a escolha deste nicho é desafiadora. Para ela é um mercado em ascensão, que ainda tem muitos clientes a conquistar, porém há muito preconceito. "Algumas pessoas ainda têm uma visão distorcida sobre o bronzeamento artificial, outras temem a questão da segurança. Mas ter a pele bronzeada é uma paixão do carioca. E dispomos de qualificação profissional e toda segurança para que este bronze aconteça de forma natural. Desejamos proporcionar o bronzeado saudável para todas que o desejam, inclusive para as gordinhas", comenta a empresária, que se sente feliz por levantar a autoestima das gordinhas, como de todas as mulheres que amam um bronzeado.

Regina também conta que sempre foi contra os padrões impostos ao corpo da mulher. Em seu espaço, elas buscam que todas sejam elas mesmas, sem ter o sentimento de estar sendo observadas e muito menos cobradas por não estarem dentro dos ditos "padrões" de beleza.

"Nós, mulheres, somos massacradas diariamente com a necessidade de estar dentro dos 'padrões'. Queremos oferecer um lugar onde o único padrão que importa é o do atendimento. Pensamos nos detalhes, desde as instalações que acomodam todas as mulheres, como num bronzeado a jato, que não manche a pele por conta das dobrinhas de seu corpo. Queremos mostrar nosso pioneirismo neste mercado, ainda escasso para o público plus size", comenta.

O valor do serviços das amigas fica entre R$ 80 e R$150. Também há pacotes promocionais e cartão vip com vantagens especiais. Mais informações pelo telefone 96426-9710 ou nas redes sociais. O endereço do Instagram é @finaflorbronze. Já no Linkedin e Facebook, basta buscar Fina Flor Bronze.