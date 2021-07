Alexandre de Moraes - Divulgação

Alexandre de MoraesDivulgação

Publicado 30/07/2021 17:34 | Atualizado 30/07/2021 17:35

Brasília - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou nesta sexta-feira, 30, que a Polícia Federal retome a investigação contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pela suspeita de interferência na instituição.

Na sua decisão, Moraes considera que não existe justificativa para a suspensão da investigação contra o presidente. "Considerada a prorrogação de prazo para o término do presente inquérito, por mais 90 dias, contados a partir do dia 27 de julho de 2021 e a necessidade de realização de diligências pendentes para o

prosseguimento das investigações, não se justifica a manutenção da suspensão da tramitação determinada pelo então relator em exercício, ministro Marco Aurélio, em 17 de setembro 2020", afirmou ele.

Publicidade

Dessa forma, o ministro determinou o imediato retorno das investigações para verificar se houve ou não interferência do presidente, independentemente do julgamento do recurso do presidente seja em qualquer formato do depoimento, por escrito ou presencialmente, que prestará para a Polícia Federal. O julgamento pedido pela Advocacia-Geral da União (AGU) está previsto para ocorrer no dia 29 de setembro.

No ano passado, o então ministro Celso de Mello determinou que o depoimento de Bolsonaro deveria ser presencial, mas a AGU (Advocacia-Geral da União) recorreu e o caso foi ser discutido no plenário em outubro. Por lá, só Mello havia votado.

Publicidade

Em abril deste ano, o inquérito foi estendido por Moraes para mais 90 dias, que começou a conduzir a investigação depois da aposentadoria do magistrado.

Interferência na PF

Publicidade

Em abril do ano passado, após deixar o cargo, o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, afirmou que Bolsonaro interferiu na PF ao demitir o ex-diretor-geral da instituição, Mauricio Valeixo, indicado pelo ex-ministro. Embora Moro diga que houve esse envolvimento, o presidente nega as afirmações.

Moro chegou a falar sobre conversas que teve com Bolsonaro e o objetivo dele de interferir politicamente no órgão. "O presidente me disse mais de uma vez que ele queria ter uma pessoa de contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, colher informações, relatórios de inteligência, seja o diretor, seja o superintendente, e realmente não é o papel da Polícia Federal", disse Moro.

Publicidade

O ex-ministro disse que Bolsonaro também desejava mudar os superintendentes de vários estados, como o do Rio de Janeiro e Pernambuco. "Não é só a troca do diretor. Havia a intenção também de trocar superintendentes. Novamente o superintendente do Rio de Janeiro. Outros superintendentes viriam em seguida. O superintendente da PF de Pernambuco. Sem que fosse uma razão, uma causa para que fossem realizados esses ciclos de substituições que fossem aceitáveis", disse ele.

Além disso, Moro relatou que Bolsonaro também tinha a preocupação com inquéritos em curso no STF e que a mudança seria oportuna nesse sentido.