Governador de São Paulo, João Doria - Divulgação

Publicado 30/07/2021 15:06 | Atualizado 30/07/2021 15:24

São Paulo - O governador João Doria (PSDB) lamentou, nesta sexta-feira, 30, o incêndio que atingiu a Cinemateca Brasileira, em São Paulo. O incêndio aconteceu na última quinta-feira, 29, na capital paulista.



Segundo Doria, o governo federal não possui muitos cuidados com a cultura brasileira. Ainda, o governador recomendou que a administração da Cinemateca seja transferida para a Prefeitura de São Paulo.



"O incêndio na Cinemateca de São Paulo é um crime com a cultura do país. Desprezo pela arte e pela memória do Brasil dá nisso: a morte gradual da cultura nacional”, relatou governador em sua conta no Twitter.

O tucano conta que quando era prefeito de São Paulo, comentou com Bruno Covas sobre a importância da transferência da Cinemateca para a prefeitura. Entretanto, eles não tiveram resposta do governo Bolsonaro após a ratificação realizada por Covas.



Doria lamenta “a falta de zelo, a falta de cuidado e a perda irreparável de quilômetros de filmes”.

O governador frisou que, “se o governo tiver um pouco de apreço pela cultura, deveria transferir a Cinemateca, ainda que com o incêndio, para a gestão da Prefeitura de São Paulo”.



“O governo do estado vai apoiar. Trabalharemos juntos na reconstrução da Cinemateca e na recuperação do que for possível dos arquivos ali perdidos”, prometeu o tucano.