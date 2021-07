Asas de aviões congelam e voos são cancelados no Sul do Brasil | Brasil | O Dia

Voos 4315 (Curitiba-Viracopos) e 4730 (Curitiba-Porto Alegre) partiriam do Aeroporto Afonso Pena, mas foram cancelados devido à formação de gelo na asa da aeronave - Divulgação

Voos 4315 (Curitiba-Viracopos) e 4730 (Curitiba-Porto Alegre) partiriam do Aeroporto Afonso Pena, mas foram cancelados devido à formação de gelo na asa da aeronaveDivulgação

Publicado 30/07/2021 14:09

Dois voos foram cancelados no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, após partes da asas dos aviões congelarem na manhã desta sexta-feira, 30.

De acordo com a companhia aérea Azul Linhas Aéreas, os voos 4315 (Curitiba-Viracopos) e 4730 (Curitiba-Porto Alegre) que partiriam do Aeroporto Afonso Pena foram cancelados devido à formação de gelo na asa da aeronave.

Publicidade

Eles informaram que os Clientes receberam toda a assistência necessária de acordo com a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e serão reacomodados em outros voos da empresa. A companhia lamenta eventuais aborrecimentos ocorridos aos seus Clientes e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações.

Segundo a Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica (Redemet), a temperatura no aeroporto chegou a -2ºC por volta das 6h.

Publicidade

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), 26 cidades no estado amanheceram com os termômetros com temperaturas negativas.