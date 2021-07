Será celebrado um contrato "para a execução de atividades de guarda, preservação, documentação e difusão do acervo audiovisual" - Twitter / divulgação

Publicado 30/07/2021 13:41 | Atualizado 30/07/2021 13:49

Um dia após o incêndio que destruiu parte do acervo da Cinemateca Brasileira em São Paulo, o governo federal publicou um edital de chamamento público para a escolha de uma entidade privada sem fins lucrativos que possa gerir as atividades da instituição por um prazo de cinco anos. O documento foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 30.



Segundo o edital, será celebrado um contrato “para a execução de atividades de guarda, preservação, documentação e difusão do acervo audiovisual da produção nacional por meio da gestão, operação e manutenção da Cinemateca Brasileira”. O documento diz que resultado provisório sobre a entidade escolhida ocorrerá até 27 de outubro de 2021.



A instituição está sem gestão desde o fim do contrato com Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (ACERP), em dezembro de 2012. Além disso, no último dia 20 de julho, o Ministério Público Federal em São Paulo alertou o governo federal sobre o risco de incêndio no galpão da Cinemateca.



"Pelo MPF, houve comentários sobre a visita realizada e sobre o fato de terem sido bem recebidos. Destacou, entretanto, o fato de risco de incêndio, principalmente em relação aos filmes de nitrato", diz o termo da audiência.

De acordo com a capitã dos bombeiros, Karina Paula Moreira, em entrevista à GloboNews, o incêndio começou no primeiro andar, onde fica uma das salas do acervo. Segundo ela, o local é dividido entre três salas - uma delas possuía filmes datados de 1920 a 1940. Deste material, quase nada deve ser recuperado.