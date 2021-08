Coletiva de Roger Machado - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Coletiva de Roger MachadoFoto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 31/07/2021 19:35 | Atualizado 31/07/2021 19:39

Rio - Na noite deste sábado (31), o Fluminense venceu o Criciúma por 3 a 0, no Maracanã, e avançou às quartas de final da Copa do Brasil. Após o confronto, o técnico Roger Machado elogiou o desempenho do Tricolor das Laranjeiras e comentou sobre o protesto da torcida tricolor.

"Por mais que as manifestações legítimas dos torcedores mostrem uma insatisfação por parte de alguns torcedores, o que a gente tenta internamente é manter a tranquilidade analisando por uma outra ótica, uma ótica mais tranquila", disse Roger Machado.

Publicidade

"Isso gera confiança. Os jogadores questionados a gente coloca mais perto, fala ao pé do ouvido, tranquiliza, passa confiança. Eu entendo as opiniões externas, as preferências externas, porém a gente analisa com um pouco mais de profundidade" concluiu.

Além disso, Roger criticou o gramado do Maracanã, alegando que pediu para Martinelli não jogar da forma como está acostumado na defesa. Além disso, comentou também sobre a exigência no desempenho dos atacantes.

Publicidade

"O Maracanã ficou fechado vários dias para a Copa América e o gramado está horroroso. O Martinelli tem uma característica de arrastar a bola lá de trás e eu pedi pra ele não fazer pois o gramado não permite", disse técnico do Fluminense.

"Por conceito de trabalho, eu vou buscar os atacantes para que eles corram o menor espaço de campo pra trás. Se eles estiverem bem posicionados, vão conseguir transferir essa profundidade para os laterais", concluiu Roger.