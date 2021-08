Luccas Claro - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 31/07/2021 19:19

Rio - Neste sábado (31), o Fluminense venceu o Criciúma por 3 a 0, no Maracanã, e se classificou às quartas de final da Copa do Brasil. Após a partida, o zagueiro Luccas Claro festejou a classificação, mas aproveitou para criticar o gramado do Maracanã.

"Classificação muito importante, precisávamos buscar. Não começamos fazendo um jogo tecnicamente muito bom, mas fizemos o jogo que era preciso. Independente de jogar bonito ou não, precisávamos classificar. Fomos muito eficientes nas chances que construímos", disse Luccas Claro.

"Foi difícil jogar, entender o campo, está colocando muita dificuldade o gramado do Maracanã. Mas soubemos entender o jogo, entender o adversário, uma grande equipe, não podemos de maneira alguma desmerecer. Vieram aqui, fizeram um jogo para frente, soubemos marcar. Classificação importante que nos dará muita confiança na sequência do trabalho", concluiu.