Humorista Evandro Santo assume vício em droga Reprodução/Instagram

Publicado 01/08/2021 15:56 | Atualizado 01/08/2021 16:00

Evandro Santo usou as redes sociais para comemorar sua evolução na luta contra as drogas. Neste domingo, o humorista celebrou três meses de reabilitação.

"Hoje faz três meses que estou limpo e em recuperação", disse, pelo Instagram.

Na mesma rede social, Evandro agradeceu à clínica que está internado desde junho. Segundo o humorista, Moreira, terapeuta holístico que trabalha com dependentes químicos há 20 anos, é seu grande amigo e mentor.

"É um cara que aprendi amar descaradamente tanto o terapeuta quanto o meu padrinho de NA (Narcóticos Anônimos), quanto o homem e o ser humano. Nunca pensei na minha vida que iria gostar de saúde mental, gente. Nunca pensei que teria esse despertar. Aliás, teve um momento na minha vida que pensei que não ia parar de usar drogas e foi graças a ele nessa internação que ambos evoluímos", contou.

"Ele [Moreira] é um cara que me deu chance quando eu não via mais saída para as coisas. Eu já estava achando a vida extremamente chata e não tinha mais sentido", declarou.

"Muito obrigado por existir na minha vida. Se estou pleno hoje, vivo, sereno, feliz, satisfeito e com sonhos, você [Moreira] é o responsável por isso. Muita gratidão. Tenho orgulho de ser seu paciente", finalizou.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Evandro Santo (@evandrosanto)