Publicado 31/07/2021 12:56

Duque de Caxias - Quatro suspeitos foram presos, na manhã deste sábado, 31, com drogas e armas, no bairro Parque Duque. Segundo informações, agentes faziam uma ação contra o roubo de cargas, quando receberam denúncia de que os homens armados saíram do terceiro distrito em direção a Parada de Lucas. A abordagem foi feita na Rodovia Washington Luiz.

Com eles, foram apreendidos: uma pistola, carregadores, munições, cinto de guarnição, capa de colete, celular, e drogas.

O caso foi registrado na delegacia da região.