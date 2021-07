Após mais de um ano de pandemia, Brasil enfrenta lentidão na vacinação, fura-filas e politização da pandemia - Divulgação

Após mais de um ano de pandemia, Brasil enfrenta lentidão na vacinação, fura-filas e politização da pandemiaDivulgação

Publicado 30/07/2021 17:28

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias promove neste sábado (31/07) vacinação com aplicação da segunda dose antecipada da Astrazeneca, para quem recebeu a primeira dose em data anterior a 31 de maio. A Secretaria Municipal de Saúde destaca que é obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF.

A segunda dose antecipada da vacina Astrazeneca estará disponível, das 8h às 13 horas, nos seguintes locais:

Publicidade

- UPH Campos Elíseos

- UPH Equitativa

- UPH Imbariê

- UPH Pilar

- UPH Saracuruna

- UPH Xerém



Quanto a aplicação de primeira dose por idade, a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias informa que aguarda a chegada de nova remessa de vacinas para dar continuidade ao calendário de vacinação por idade no município.