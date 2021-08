O cantor Zé Felipe e Virgínia Fonseca - Reprodução

O cantor Zé Felipe e Virgínia FonsecaReprodução

Publicado 01/08/2021 10:46 | Atualizado 01/08/2021 11:41

Rio - O cantor Zé Felipe revelou que segue com a vida sexual intensa com a esposa Virgínia Fonseca mesmo após o nascimento da primeira filha do casal, a pequena Maria Alice.

Segundo Zé Felipe, em resposta a um seguidor, a bebê de apenas dois meses não atrapalha a frequência sexual. "Se eles querem saber, a gente ainda 'mete' e muito! É normal, como era antes", disse Zé Felipe.

No fim, o cantor sertanejo pontuou uma diferença. "A diferença é que a Maria vem para cá (quarto) de vez em quando, então a gente dá mais atenção a ela", completou.

Recentemente, Zé Felipe relembrou a primeira vez com Virgínia. "Teve puxão de cabelo, pé na cabeça, gritaria. Foi doideira", revelou.

