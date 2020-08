Rio - As férias de Luana Piovani em Ibiza, na Espanha, já acabaram mas a apresentadora continua postando fotos dos passeios que fez por lá. Nesta quarta-feira, Luana mostrou no Instagram uma imagem em que aparece fazendo topless em um balanço de cordas no mar. A apresentadora escondeu os seios com o braço. Luana curtiu uma semana de férias em Ibiza, na Espanha, enquanto seus filhos estavam viajando com o pai, o surfista Pedro Scooby, e com a mulher dele, Cinthia Diecker.