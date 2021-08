Duda Castro acusa Biel de traição, golpe e estupro em desabafo publicado nas redes sociais - Reprodução

Duda Castro acusa Biel de traição, golpe e estupro em desabafo publicado nas redes sociaisReprodução

Publicado 01/08/2021 10:12

“Só de pensar em qualquer coisa relacionada a sua pessoa, já me embrulha o estômago. Você teve que sair de Los Angeles por criar problemas com inúmeras pessoas. Seus golpes em ex-empresário, sua tentativa de tirar 100 mil dólares de Lucas Keller da Milk & Honey, sua dívida com dois advogados diferentes, sua dívida com inúmeras prostitutas, seus caso de traições com outros homens, golpe que deu por falta de pagamento em dois condomínios, tentativa de engravidar e por aí vai”, escreveu a modelo em um trecho do texto publicado em seus Stories do Instagram.

"Cansei da sua falta de respeito. Do seu abuso que visivelmente sofro até hoje. Não vou mais me calar", declarou. "Não é à toa que eu passei todo o meu relacionamento ao seu lado escondida da mídia... tentando não demonstrar o verdadeiro você. Olha a dor de cabeça e a humilhação que tenho que passa por querer um documento assinado, por querer a minha liberdade! Gente feliz não enche o saco, mas gente bem resolvida não complica”, afirmou Duda, que se separou de Biel em 2018.

A influenciadora ainda acusou o cantor de estar envolvido em casos de abuso e assédio sexual. "Quer jogar a m*rda no ventilador? Vamos falar dos seus casos de estupro incluindo a loira do seu primeiro clipe. Vamos falar sobre a menina de 16 anos de Piquete que voce largou na porta do motel e na chuva? O Felipe Neto estava certo quando disse que pra te conhecer de verdade deveria apenas fazer uma pesquisa na sua cidade...", escreveu.

Após citar as desculpas que o ex-A Fazenda apresentou para não ter assinado os papéis do divórcio, Duda Castro encerrou declarando que está disposta a quebrar seu silêncio, garantindo que tem evidências para comprovar suas acusações. "Chega do seu abuso e das suas mentiras! Me calei por muito tempo... Mas não vou viver sendo que você prega por medo de ser um ser humano tão vazio como você. A partir de hoje me faço disponível para contar tudo”, finalizou.