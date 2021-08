Rafael Portugal e Juliette - Reprodução

Publicado 31/07/2021 21:13 | Atualizado 31/07/2021 21:14

Juliette fez uma publicação no Twitter até então "inocente". O que ela não esperava é que fossem surgir tantos interessados em poucas horas de postagem. Na rede social, a ex-BBB comentou sobre a quantidade de atletas bonitos disputando os Jogos Olímpicos. Vários entraram na brincadeira, como o surfista Ítalo Ferreira, Neymar e até o humorista Rafael Portugal, que não é esportista, mas se meteu no meio do assunto.

Que tanto atleta gato é esse?! Queriaaaa... — Juliette (@juliette) July 28, 2021

O humorista publicou uma foto de Elano usando a camisa da Seleção Brasileira, brincando com o fato de ser parecido com o jogador de futebol. Na legenda, Portugal escreveu: "Oi Juliette".

Na resposta, Juliette deu um "chega pra lá" discreto em Rafael. "kkkk parou!!!", escreveu a campeã do "BBB 21".

Kkkkkkkkkkkkk parou!!!!! — Juliette (@juliette) July 31, 2021

Neymar também entrou na brincadeira, mesmo sem estar disputando os Jogos Olímpicos. "Não estou nas Olimpíadas, mas sou atleta também".

Ítalo logo respondeu: "Peraí menino Ney, você quer atacar e voltar pra marcar?".

Peraí menino ney, você quer atacar e voltar pra marcar ? @neymarjr https://t.co/vPGtQhu1O7 — Italo Ferreira (@italoferreira) July 31, 2021