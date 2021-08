Sentindo falta dos fãs, Pabllo diz que novo álbum serve como alívio para loucura que estamos vivendo - Divulgação

Sentindo falta dos fãs, Pabllo diz que novo álbum serve como alívio para loucura que estamos vivendoDivulgação

Publicado 31/07/2021 16:54 | Atualizado 31/07/2021 16:55

Darren Till, atleta da categoria peso-médio, do UFC, teve a conta do Instagram bloqueada após uma publicação transfóbica envolvendo a imagem da drag Pabllo Vittar.

fotogaleria

Publicidade

Na publicação compartilhada por Darren, Pabllo surge fazendo uma falsa ultrassonografia obstétrica. Na tela do médico, há fezes, ao invés de um bebê. Na imagem, está escrita a frase: "when you transgender and you think pregnant" ("quando você é transgênero e pensa que está grávida", em tradução livre).

Publicidade

Em resposta, os fãs da cantora levantaram a tag: "Pabllo Vittar merece respeito". O atleta chegou a ter o perfil no Instagram bloqueado. Após recuperar a conta, Darren não mostrou arrependimento. Em outra publicação, o esportista escreveu: "Você não pode cancelar alguém que não dá a mínima".







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @darrentill2

Publicidade

"Como todos sabem, sempre posto coisas muito controversas. Eu nunca vou mudar, nunca, nunca, nunca. Outro dia eu postei esse meme, achei engraçado e sabia que haveria uma reação. Na verdade, tenho amigos transgêneros e eles acharam hilário. Você não pode cancelar alguém que não dá a mínima, e eu não dou a mínima", reforçou.