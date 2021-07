Juliette e Anitta - Reprodução/Instagram

Juliette e AnittaReprodução/Instagram

Publicado 31/07/2021 13:32 | Atualizado 31/07/2021 13:34

Rio - Quase três meses após vencer o "BBB21", Juliette Freire surpreendeu os fãs, nesta sexta-feira (30), com a notícia de que pretende assistir todos os episódios da edição. Neste ano, o reality show foi marcado por diversas polêmicas e muitas delas envolvendo a campeã, que acabou levando uma bronca de ninguém menos que Anitta, por querer reviver as experiências que teve enquanto estava confinada.

fotogaleria

Publicidade

"Pra que cara**** você está assistindo 'BBB'?", questiona a cantora em uma mensagem que a própria Juliette revelou em seus Stories do Instagram. Na imagem, é possível ver que logo acima do texto enviado por Anitta, está a conversa da ex-BBB com sua psicóloga, em que a profissional avisa: "Estou aqui". A imagem foi apagada logo em seguida, por revelar que a maquiadora utiliza o aparelho celular de uma marca diferente da empresa da qual Juliette é garota propaganda.

Mas a paraibana de 31 anos já estava preparada para a repercussão da notícia entre seus amigos, como já tinha avisado anteriormente. "Gente, eu sei que a minha psicóloga vai me matar, meus amigos também, mas eu vou começar assistir o 'Big Brother'. Programa um. Eu quero, preciso", declarou a advogada e maquiadora.