Bruna Marquezine - Reprodução Internet

Publicado 31/07/2021 12:50

Rio - Bruna Marquezine mostrou que já sabe o que faria se tivesse a oportunidade de se tornar anônima novamente. Em entrevista à revista "Elle Brasil", a atriz de 25 anos afirmou que a primeira coisa que faria é sair de todas as redes sociais. Em outro momento, a artista foi questionada sobre qual plataforma excluiria do mundo e não hesitou na resposta.

"O Twitter. Desculpa, família, mas vocês são tóxicos!", exclamou Bruna no vídeo publicado no perfil de Instagram da revista. Outro momento inusitado da entrevista foi quando a influenciadora avaliou a possibilidade de voltar para a Terra depois de morrer.

"Eu não voltaria para a Terra. Quem está querendo voltar para a Terra? Eu não voltaria nem com cachê, nem fechando publi [publicidade] com Deus", brincou. Após o suposto término do relacionamento com Enzo Celulari , a atriz ainda revelou que não aguenta mais responder perguntas sobre namoro, mas contou quais são as qualidades que mais admira em uma pessoa.