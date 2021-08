Luísa Sonza comemora sucesso de DOCE 22 - Reprodução/Instagram

Publicado 31/07/2021 20:39 | Atualizado 31/07/2021 20:44

Luísa Sonza aproveitou a tarde de sábado (31) para partilhar mais um pouco dos bastidores do seu novo álbum, "Doce 22". Após uma divulgação massiva nas redes sociais, com pequenos clipes e fotos estratégicas , o álbum inteiro emplacou nas principais plataformas de música. Nas fotos postadas pela cantora é possível ver ela gravando, em pausa do clipe "intere$$eira", com a irmã e a mãe, e usando o vaso sanitário.



"'VIP' vem quando eu fingia que não estava apaixonada pelo Vitor. Amo muito o meu namorado, porque ele me respeita muito como artista e entende a minha individualidade também. Ele faz as músicas comigo falando coisas que às vezes não favorecem tanto ele. Sou muito apaixonada por ele. Ela era é de uma época que eu tava: 'ó, Vitor, não se emociona porque estou sem tempo'", relembrou.

Na quinta-feira, a cantora chegou a pedir desculpas após ter rebatido um fã de maneira grosseira. "Desculpa pela forma grosseira que me expressei. Vocês merecem às vezes uma macetada, mas eu fico mal porque vocês são tudo pra mim", escreveu, nas redes sociais.

A polêmica surgiu após o lançamento do vídeo de penhasco 'Penhasco' quando um seguidor comentou: "Se tivesse lançado semana passada iria pegar primeiro lugar". Luísa rebateu: "Foda-se".