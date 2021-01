Dimas Covas e MC Fioti Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 11:34 | Atualizado 17/01/2021 13:33

A música "Bum Bum Tam Tam" voltou às paradas de sucesso após o anúncio da eficácia da vacina contra o coronavírus desenvolvida pelo Instituto Butantan. Em comemoração, MC Fioti fez uma nova versão, que promete ser o "hino da vacina". Na sexta-feira, o cantor foi ao Instituto para gravar o clipe da canção e mostrou alguns detalhes nas redes sociais.







Sucesso absoluto

O Spotify registrou um aumento de 284% no consumo da música Bum Bum Tam Tam na plataforma entre os ouvintes brasileiros, em comparação ao início do mês. O vídeo original mostra uma paródia com referências ao clássico "Mil e Uma Noites". Na nova versão, um gênio concederá os desejos de Fioti. No Instagram, o funkeiro já contou que no clipe original, o gênio concedeu um desejo dele, ainda faltam dois. "Tropa, vocês vão gostar muito da ideia do clipe. Estou me dedicando ao máximo", disse o funkeiro no Stories.



Em entrevista ao O Dia, o funkeiro revelou como está se sentindo com todo o sucesso. "Fico muito grato a Deus por minha música se tornar tema da vacina. Espero que ela leve alegria a nossa população brasileira", comenta o funkeiro".