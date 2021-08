Henrique Fogaça - Acervo Sal Gastronomia

Henrique Fogaça Acervo Sal Gastronomia

Publicado 31/07/2021 17:51 | Atualizado 31/07/2021 17:56

O jurado do MasterChef, Henrique Fogaça, usou as redes sociais para tranquilizar os fãs após ter sofrido um acidente durante as gravações do programa. Na ocasião, o chef teve um corte na cabeça após cair e acabou sendo socorrido pela equipe médica da Band. Neste sábado, Fogaça gravou um vídeo e explicou detalhes do que aconteceu.



Na publicação do Instagram, o chef agradeceu as mensagens dos seguidores e explicou que se sentiu mal devido a uma má alimentação. Fogaça foi levado ao hospital e levou oito pontos na cabeça. "Tô passando aqui pra agradecer as inumaras mensagens que eu recebi do episódio que aconteceu ontem comigo. Eu acabei passando mal quando estava gravando o "Masterchef", escureceu a vista, eu desmaiei e, parece ironia, não tinha me alimentado bem. Caiu a pressão, eu cai do palco e bati a cabeça. Levei sete, oito pontos aqui [na parte de trás] e machuquei aqui a frente", começou.

"Mas fui prontamente socorrido por toda a equipe da Band. Fui pro hospital, fiz vários exames e estou bem. Digo pra vocês, o bem mais valioso que nós temos na vida é a nossa saúde. Cuide-se e obrigado a todos por se preocuparem comigo, tá bom? O que você me deseja, eu te desejo em dobro. Muita saúde, muita paz e amor. Bom final de semana a todos".

