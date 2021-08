Bruna Marquezine treina no luta - Reprodução Internet

Publicado 01/08/2021 08:48

Rio - O personal trainer Chico Salgado postou no Instagram, neste sábado, algumas imagens do treino de muay thai de Bruna Marquezine, de 25 anos. Nas imagens, a atriz aparece dando uma olhada não muito amigável para o personal, que brincou: "Felicidade dela malhando no sábado".

Recentemente, Bruna Marquezine mostrou no Instagram que transformou a garagem de sua casa em uma boate, com direito a pista de dança e até um bar. A atriz também recebeu algumas críticas por ter aglomerado em um passeio de barco com amigos, incluindo a ex-BBB Rafa Kalimann.