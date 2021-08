Thaís Braz com o pai - Reprodução

Thaís Braz, de 28 anos, realizou um sonho antigo. Neste sábado, a ex-participante do "Big Brother Brasil 21", compartilhou com os seguidores a compra de um carro para dar de presente ao pai.



Pelos Stories, do Instagram, Thaís filmou a ida com o pai à concessionária para pegar o carro. Os dois apareceram muito emocionados nos registros.

"Como não ganhei no "BBB", tive que trabalhar muito, com muito trabalho, e graças a Deus consegui. Hoje eu pude realizar o sonho do meu pai", escreveu.

"E esse foi o presente de Dia dos Pais! Amo vocês. Thaís realizando nosso sonho", disse a irmã de Thaís, também pelas redes sociais.