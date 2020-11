Sargento da Polícia Militar Luiz Paulo morre após ser baleado ao sair do serviço na manhã deste domingo, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio Reprodução

Publicado 29/11/2020 09:20

Cabo Frio - A Fundação Palmares incluiu, nesta sexta-feira (27), o nome do policial militar Luiz Paulo Costa, conhecido como ' Negão do Bope', na lista de Personalidades Negras do Brasil. Luiz Paulo, de 39 anos, foi morto por traficantes em Cabo Frio, no último mês de fevereiro. Pela primeira vez, um PM negro recebe a homenagem da instituição.



O militar recebeu pelo menos nove tiros de fuzil em uma emboscada feita por traficantes na manhã de 16 de fevereiro, na Avenida Vereador Antônio Ferreira dos Santos, no bairro Braga. Na Polícia Militar desde 2002, Luiz Paulo era casado e tinha quatro filhos.



Em agosto, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) pediu a prisão preventiva de cinco pessoas envolvidas na morte do policial. De acordo com a denúncia, o mandante, três executores e o motorista do carro utilizado no crime pertencem ao tráfico da Favela do Lixo, no bairro Manoel Corrêa.



A lista tem sido alvo de polêmicas e críticas de ativistas da causa racial nas últimas semanas, pela decisão de retirar os nomes de personalidades como os da atriz Zezé Motta, da deputada Benedita da Silva, da ex-ministra e senadora Marina Silva e dos cantores Martinho da Vila, Gilberto Gil e Elza Soares.