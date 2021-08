Pyong e a mulher, Sammy - Reprodução Internet

Pyong e a mulher, SammyReprodução Internet

Publicado 01/08/2021 09:02

Rio - Sammy Lee, ex-mulher de Pyong, contou no Instagram, neste sábado, quais são seus planos para o fututro agora que seu casamento chegou ao fim. O relacionamento terminou após uma suposta traição de Pyong com Antonella no reality show "Ilha Record".

"Alguma meta que deseja conseguir ainda este ano?", perguntou uma pessoa nas redes sociais. "Sair do aluguel, ter casa própria", disse Sammy, que deixou a mansão em que morava com o ex-marido e o filho do casal, Jake.

Ela também contou que está pensando em tirar o "Lee" de Pyong de seu nome artísticco. "Estou pensando em nome artístico ainda. Ideais?", perguntou.