Pyong e Antonella fizeram amizade no primeiro dia de programa - Reprodução

Pyong e Antonella fizeram amizade no primeiro dia de programaReprodução

Publicado 27/07/2021 07:44 | Atualizado 27/07/2021 07:54

Rio - A estreia do "Ilha Record", na noite desta segunda-feira, já mostrou um início de aproximação entre Pyong e Antonela. Os dois teriam tido um envolvimento enquanto o reality show estava sendo gravado, o que acarretou no fim do casamento de Pyong com Sammy Lee. Pyong e Antonela caíram no mesmo time e já tiveram um início de amizade logo no primeiro dia.

"Não parece que a gente está há vários dias já, né? Você vai ver que uma semana vai parecer um mês. Quer dizer, você já passou pela experiência. É muito maluco", disse Pyong para Antonela.

Publicidade

Na chamada do reality show, Pyong aparece na cama com um participante. Apesar do rosto da pessoa não ter sido mostrado, acredita-se que seja Antonela. As imagens causaram o fim do casamento de Pyong com Sammy.

Claudinho e Thomaz Costa foram foram os "exploradores" que conseguiram saltar do barco e nadar primeiro até as bandeiras dos times e, por isso, se tornaram os comandantes das equipes. Dinei ficou furioso quando Claudinho disse que não o queria em sua equipe e prometeu dificultar a vida do influenciador no reality show.

Publicidade

Formação dos times

A apresentadora Sabrina Sato chamou os comandantes, Claudinho e Thomaz, para escolherem seus times. Quando ela perguntou a Claudinho quem ele não queria em sua equipe, o influenciador disse que não queria Dinei, já que o ex-atleta se deu mal na primeira prova, de natação. "Acho que uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade que a gente é o Dinei. Vou botar ele na equipe adversária", disse Claudinho. "Confusão. A paz acabou", disse Dinei. "Aqui você é bem-vindo", declarou Thomaz Costa.

Publicidade

Em depoimento isolado, Dinei disse que vai transformar a vida de Claudinho em um inferno. "Você vai ver comigo. Sua vida vai virar um inferno", prometeu. "Analisei o Dinei por ser mais fraco por ser mais velho. No atual momento, não queria ele no meu time", disse Claudinho.

No final das contas, o time de Claudinho ficou com Lucas Selfie, Nadja Pessoa, que foi rejeitada por Thomaz, Any Borges, Mirella Gêmea Lacração, que também foi rejeitada por Thomaz e Laura Keller. Já o time de Thomaz contou com Pyong Lee, Dinei, que foi rejeitado por Claudinho, Antonela, Valesca Popozuda, que também foi rejeitada por Claudinho, MC Negão da BL e Nanah como integrantes.