Publicado 01/08/2021 09:01

Rio - Marcelo Serrado está próximo de retornar aos palcos, mas dessa vez com um espetáculo musical. No ar como o ladrão Malagueta na reprise de "Pega Pega", o ator de 54 anos ensaia para cantar clássicos de rock no projeto "Agosto no Casa Grande É Show", do Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro. O evento será o reencontro do artista com a plateia, agora vacinada, após meses de espera.

"Na televisão, fiz o programa Popstar [em 2019], no teatro já fiz espetáculos musicais... Uns anos atrás, preparei um show, comecei a fazer corporativos para empresas, e as pessoas curtiram. Aí decidi levar essa ideia para um outro público", contou em entrevista para a coluna de Patrícia Kogut, do jornal "O Globo".

Porém, a carreira de Serrado como ator também segue agitada. O artista foi escalado para repetir a parceria com Claudia Souto, autora de "Pega Pega", na nova novela das 19h da TV Globo, intitulada "Cara & Coragem". Enquanto as gravações do folhetim não começam, Marcelo se diverte com a reprise da trama sobre o roubo a um hotel de luxo.

"Tenho conseguido ver às vezes por causa dos novos trabalhos. É uma novela leve, divertida, suave. Ela trata dessa questão ética que é tão importante. Mostra um roubo e uma história que faz as pessoas pensarem como há gente capaz de cometer algo ilícito", opinou o ator. "Foi uma parceria muito bacana com a Claudia Souto também. Sou grato por ela ter acreditado em mim", declarou.