Sabrina Sato falou sobre as imagens de uma suposta traição de Pyong Lee que aparecem no teaser do reality show 'A Ilha', da RecordReprodução

Publicado 20/07/2021 17:14

Rio - Sabrina Sato comentou sobre a possível traição de Pyong com mulher Sammy no reality show "A Ilha", que estreia dia 26 , as 22h45, na Record. Durante o lançamento do programa, que ocorreu pelas redes sociais da emissora, a apresentadora ressaltou que o "que aconteceu na Ilha, ficará na Ilha".

"Vocês só vão saber assistindo. Eu ó, calada", afirmou Sabrina. "Na nossa chamada, aparecem várias cenas, todas que aparecem, elas estão incompletas no quesito contexto, tudo ali é para você pensar, o contexto, só assistindo mesmo e chegando nesse dia para saber o que aconteceu", complementou o diretor da atração, Rodrigo Carelli.

"O que acontece, todos os participantes sabem que tudo o que acontece lá dentro, todas as imagens podem ser usadas. Inclusive, postei uma imagem no meu twitter de uma possível", ressaltou ele.

Entenda a polêmica

Sammy Lee anunciou a separação de Pyong nesta madrugada após a Record TV divulgar uma chamada de 'Ilha, onde Pyong aparece deitado com uma participante na cama.

Através dos stories do Instagram, Sammy fez um desabafo sobre a situação e mostrou o vídeo da chamada do reality. "Vocês sabem o quanto eu tentei, o quanto errei em mentir para mim para salvar esse casamento. Jesus, o que eu faço? Entrego a minha vida em tuas mãos Deus, por favor não deixa meu filho sentir essa dor", iniciou ela.

Sammy e Pyong são pais de Jack, de um ano e cinco meses. A influenciadora ainda lamentou anunciar a separação com o filho no colo. "Filho, escrever isso com você no colo é doloroso demais. Sim, meu casamento chegou ao fim. Me faltam forças para digitar mais alguma coisa", completou.

A polêmica da suposta traição começou antes mesmo do primeiro episódio do "Ilha Record" ir ao ar. O programa estreia no dia 26 de julho, mas Pyong Lee foi acusado de traição no dia 10 de julho, quando circulou na web a informação que ele teria traído Sammy no confinamento com a ex-BBB Antonella Avellaneda. Inicialmente, Pyong negou a traição e ganhou o apoio de Sammy Lee nas redes sociais, que chegou a ofender Antonella. A ex-BBB respondeu e disse que a postura da influenciadora era lamentável

A reportagem é de Luiza Lemos, do iG.