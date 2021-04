Duda Castro Instagram

Publicado 21/04/2021 16:30 | Atualizado 21/04/2021 16:31

Rio - A modelo Duda Castro, ex-esposa do cantor Biel, utilizou as redes sociais para alfinetar o ex, nesta terça-feira (20), sobre o divórcio dos dois. "Paga de bem resolvido na internet mas assinar o divórcio que é bom nada.... Seguimos na luta", escreveu a influenciadora em seu Twitter. Biel e Castro estão separados desde 2018.

Um seguidor chegou a questionar a veracidade da história e Duda respondeu: "Só pesquisar no site da corte de Los Angeles! Isso é informação pública... além disso ali também mostra todas as tentativas de contato com ele pelos advogados".

Recentemente, Duda Castro afirmou estar "ficando" com o cantor canadense Austin Mahone . Enquanto isso, Biel está em um relacionamento com a também cantora Tays Reis, os dois se conheceram no reality "A Fazenda", da Record, no ano passado, e estão juntos desde setembro de 2020.

