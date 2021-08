Diogo Nogueira e Paolla Oliveira - Divulgação/Hugo Gloss

Diogo Nogueira e Paolla OliveiraDivulgação/Hugo Gloss

Publicado 01/08/2021 06:05 | Atualizado 01/08/2021 06:39

Paolla Oliveira quebrou o silêncio e falou sobre seu namoro com Diogo Nogueira ao jornal 'O Globo'. A notícia do namoro foi dada em primeira mão por esta coluna de apenas seis leitores. Segundo a publicação, a atriz estava rouca na entrevista. Questionada se a alteração na voz foi causada por muito canto no show do namorado ela acha graça. "Não, eu estava lá quietinha... Estou com amigdalite. Tenho problema com ar-condicionado. Preciso, inclusive, ir ao médico dar uma olhada nisso".

A atriz afirma ter ficado quietinha até ser convocada por Mumuzinho, que fazia uma participação especial na apresentação, para subir no palco, no último fim de semana. Foi então que ela assumiu o romance com o sambista, tascando-lhe um beijo na boca diante da plateia. A notícia levou a internet à loucura. "A torcida do público me surpreendeu", diverte-se ela. "Eu, que sempre tentei blindar meus relacionamentos, de repente me vi nessa situação. Mas está bom, está leve", diz, abrindo um sorriso de orelha a orelha, do outro lado da chamada de vídeo.