Publicado 31/07/2021

Kéfera Buchmann fez uma serie de stories no Instagram mostrando como ficaria se cortasse o cabelo bem curtinho. A atriz aproveitou para mostrar como gostaria de redefinir seu estilo de se vestir. Colocou blazer, gravata e contou que estava um pouco perdida quanto ao seu estilo próprio. Em em meio ao papo sobre seus looks, voltou a falar sobre sua sexualidade.

"Obviamente que estou recebendo muita mensagem das pessoas dizendo: 'ah, tá se assumindo sapatão. Então, eu não diria sapatão, mas o LGBTQIA+ da sigla, o B não é de Beyonce, entenderam?", disse a atriz, que também comentou sobre sua orientação sexual no Twitter: "Obrigada por todas as mensagens. Tô meio com frio na barriga, mas também aliviada", escreveu ela.