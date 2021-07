Ana Paula Evangelista e o noivo, Marco Alessandro - Divulgação

Publicado 31/07/2021 05:00

Com a data de seu casamento com o empresário dinamarquês, Marco Alessandro, se aproximando, Ana Paula Evangelista revelou detalhes da cerimônia, que será realizada em outubro, num castelo em Roma, na Itália. O mega evento está orçado na bagatela de cerca de 100 mil euros (cerca de R$ 600 mil).



"A cerimônia acontecerá em um dos jardins do castelo. Depois, os convidados serão recebidos com champagne e um bufê de aperitivos italianos ao som de uma banda de jazz em outro jardim ao lado. Em uma sala histórica e elegante dentro do castelo ocorrerá o jantar que eu ainda estou em dúvida se será servido carne ou peixe", conta a morena, que ainda não fez a prova final das comidas. "Farei a última prova de comidas no início de setembro, assim saberemos também se o vinho será tinto ou branco.



Após o jantar, todos irão para a parte histórica externa do castelo, onde terá a torta e as mesas de doces e ocorrerá também a valsa dos noivos. E para finalizar, terá discoteca com direito a jogos de luzes, Dj e um show surpresa", conta a modelo e musa da Unidos da Tijuca.