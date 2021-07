Deolane Bezerra e Mc Kevin - Reprodução

Publicado 30/07/2021 21:05

A advogada Deolane Bezerra deu uma entrevista nesta quinta-feira (29) para falar sobre o MC Kevin, que completou no último dia 16 dois meses de morto. A viúva do funkeiro assumiu que nunca gostou do MC VK, amigo do cantor que estava no momento em que ele caiu da varanda do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca.

"Eu gosto de todos os amigos do Kevin, menos do VK. Eu nunca gostei dele e já tinha falado para a mãe dele Eu via cada olhar maldoso dele quando o Kevin trocava de roupas, quando subia no palco e quando estourava. Ele tinha um processo no Rio e o Kevin dizia que ele não tinha dinheiro para pagar e me pedia para ajudá-lo e eu me negava. Eu dizia: 'sinto que ele tem um mal para te fazer, cara***!'. Eu tive um pressentimento e não queria ir para o Rio. Falei para mãe dele e ela disse "vai porque com você, eu sinto que ele volta'", contou ao podcast Podpah.

A advogada se emocionou ao falar do relacionamento com Kevin e revelou que perdoaria a suposta traição do funkeiro se ele ainda estivesse vivo. "Eu digo e repito, e vou levar pra sempre isso comigo: o que é uma traição perto de uma morte? Queria que ele tivesse vivo. Se eu ia perdoar pra estar junto com ele ou perdoar pra seguir a minha vida, eu não sei. Mas com certeza ele teria o meu perdão porque eu tenho essa virtude, Deus me deu", comentou Deolane que completou: "Desde o início, eu falo que um ano e dois meses que eu vivi com o Kevin valeram mais que dez anos da minha vida".