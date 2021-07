Felipe Titto - Reprodução

Publicado 30/07/2021 20:00

O ator Felipe Titto foi convidado para entrevistar os protagonistas do filme 'Jungle Cruise', que estreou nesta sexta-feira (30) nas salas de cinema de todo o país. “Estou muito realizado, entrevistei o The Rock e a Emilly Blunt. É muito doido pensar nisso, onde é que meu trabalho está me levando, as pessoas que o meu trabalho me permite conhecer. Se puder dar um conselho a todos é esse: trabalhem e estudem. Roubam um carro, você vai lá e compra outro. A roupa vai rasgar e você compra outra, mas o conhecimento e a bagagem cultural, ninguém toma", comenta.

Ele, que também é empresário, falou sobre o encontro com um ídolo: “Eu fui embaixador de uma marca fitness e por muito tempo tentei esse encontro com o The Rock (Dwayne Johnson), tentamos agilizar um treino e sempre batia na trave por conta de agendas e, infelizmente, nunca rolou. Quando é pra ser, é pra ser e agora rolou via Disney e foi muito legal", explica Titto que assumiu o nervosismo de ter que comandar uma entrevista em inglês. "Fazia tempo que eu não ficava tão nervoso. Não só por ser o The Rock e a Emilly Blunt, mas por ser em inglês que não é minha língua habitual e fica mais difícil de improvisar. Só que deu tudo certo”.