Neymar - Reprodução

NeymarReprodução

Publicado 30/07/2021 19:54

Neymar surpreendeu seus seguidores ao revelar que tem um novo amor para chamar de seu. É isso mesmo, minha gente ! O atacante da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain publicou uma foto em seu stories do Instagram nesta sexta-feira (30) fazendo um coração com as mãos e garantindo que gostaria de revelar o nome da amada marcando o perfil da suposta amada. "Queria marcar a 'arroba', mas ela não deixa", escreveu.

Não demorou muito para que os internautas começassem a especular quem seria a eleita nas redes sociais. Claro que os fãs assumidos 'Neymarzetes' especularam que a 'namorada' seria Bruna Marquezine, com quem o jogador teve idas e vindas entre 2012 e 2018.