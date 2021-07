Alessandra Scatena e o marido, Rogério Gherbali - Reprodução

Alessandra Scatena e o marido, Rogério GherbaliReprodução

Publicado 30/07/2021 20:08 | Atualizado 30/07/2021 20:09

A apresentadora Alessandra Scatena usou no Instagram nesta sexta-feira (30) para fazer uma homenagem ao marido, que morreu há um ano por causa das complicações da Covid-19. O empresário Rogério Gherbali tinha 56 anos de idade. "Hoje faz 1 ano que você nos deixou... Faz 1 ano que não o tenho mais ao meu lado para compartilhar o nosso dia a dia, as nossas conversas, as nossas brincadeiras, as nossas conquistas, os nossos obstáculos, as nossas alegrias... Faz 1 ano que minha esperança se foi... Faz 1 ano que tenho um vazio enorme. Falta um pedaço de mim aqui. Que saudades dos seus beijos, dos seus abraços, do seu cheiro...", lamentou.





Alessandra era casada com Rogério há 23 anos: "Nada que eu escreva aqui vai expressar o que sinto: a dor, a saudade, os nossos sonhos que não foram concretizados. Mas o que me sustenta, o que me conforta é saber que você está na presença de Jesus e que um dia estaremos juntos na eternidade. Mô, estou aqui, vivendo pelos nossos filhos e guerreando todos os dias. Te amo! Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé (2 Timóteo 4:7)", comentou a mãe de Enrico, de 16 anos, e Estéfano, de 9, que fez um vídeo da história do casal.