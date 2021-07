Viviane Araújo, Christiane Torloni, Tiago Abravanel e Dandara Mariana - Reprodução/Montagem

Publicado 30/07/2021 21:36 | Atualizado 30/07/2021 21:46

Mais uma classificatória da terceira fase da 'Super Dança dos Famosos' disputadíssima e uma dupla deixou a competição. Se não quiser saber quem rodou na gravação desta sexta-feira (30), nos Estúdios Globo, em São Paulo, é melhor parar a leitura por aqui porque a coluna vai revelar o participante eliminado do programa: Christiane Torloni. Isso mesmo, minha gente! A campeã em 2008 e apontada como uma das favoritas para chegar à final dançou.

Dandara Mariana, Tiago Abravanel e Viviane Araújo foram melhores no funk e no pasodoble. A rainha de bateria do Salgueiro, que moveu o céu e a terra para trocar de professor, tirando Adeilton Ribeiro e colocando Rodrigo Oliveira, ganhou as melhores notas com seu novo partner e se classificou em primeiro lugar no programa comandado por Tiago Leifert. A produção vai ao ar neste domingo (1).