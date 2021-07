Pedro Burgarelli e Dedé Santana - Reprodução

Publicado 31/07/2021 02:00

Pedro Burgarelli, ator mirim de 11 anos, é um dos entrevistadores do quadro 'Crianças Curiosas', do programa do Raul Gil e neste sábado (31) no SBT, o convidado para participar da atração é Dedé Santana. A presença de um dos Trapalhões emocionou o apresentador e seus ajudantes que fizeram perguntas sobre a vida, a carreira e sonhos de Manfried Sant'Anna, nome de batismo do ator. Pedro, que esteve em Gênesis, como L pela Record TV, e atuou como o ‘Tutu’ de 'Cidade Invisível' pela Netflix, quis saber se era verdade que Dedé tinha nascido no picadeiro de um circo.