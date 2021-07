Tatiane Barbieri - Divulgação

Tatiane BarbieriDivulgação

Publicado 31/07/2021 02:00

Musa do Flamengo Tatiane Barbieri fez um ensaio fotográfico com as cores do clube de coração e falou sobre a sua paixão pelo octacampeão brasileiro. "Só tenho orgulho do meu Mengão e estou esperançosa com a possibilidade de mais títulos neste ano porque o elenco é ótimo elenco e a contratação do técnico Renato Gaúcho foi super acertada. O time está jogando solto e bonito", comentou a modelo.

Ao ser perguntada qual seria o jogador mais bonito do elenco, Tatiana não demorou para responder: Existem muitos jogadores bonitos como Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Gabriel Barbosa, Hugo Souza e Diego Ribas, mas o mais bonito é o Arrascaeta", opina a também modelo dona de um corpo bem trabalhado graças aos exercícios físicos, que faz há 15 anos. "Tem que ter muito foco. Eu sigo uma dieta, treino muito e também existem uns extras comi massagem, suplementação e manipulados".