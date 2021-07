Hana Khalil e seu pet adotado - Divulgação

Hana Khalil e seu pet adotado Divulgação

Publicado 31/07/2021 05:00

A ex-BBB Hana Khalil adotou seu primeiro cachorro, o filhote Astro, no início do mês passado. Em conversa com seguidores no Instagram, ela explicou a importância de adotar animais e possíveis problemáticas na compra de pets. "A base do problema é como definimos as possibilidades acerca da vida desses animais. A questão é: para que comprar? Simplesmente não faz sentido comprar. Atualmente, temos mais de 10 milhões de gatos para adoção no Brasil e 20 milhões de cachorros", disse Hana.

Ela também defendeu a necessidade de respeitar e valorizar o sentimento dos animais. "Eles não são descartáveis, negociáveis, de momentos ou circunstâncias. Por falta dessa reflexão, a gente abre uma realidade para tantos pets passarem a vida sozinhos. Eles só querem amor e troca".